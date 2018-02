Inscrições abertas para AnimaTV Estão abertas até quarta-feira as inscrições para o programa AnimaTV, que vai selecionar projetos de animação voltados à infância e à adolescência. Na primeira etapa, serão produzidos 18 pilotos de 11 minutos, que serão exibidos em rede nacional pública e vão passar por uma pesquisa de audiência em sessões-teste. A partir daí serão selecionados dois programas para produção de séries de 12 episódios cada um. Podem participar do concurso autores com residência comprovada no Brasil há pelo menos dois anos. Os interessados devem acessar o site animatv.cultura.gov.br para obter mais informações.