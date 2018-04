Inscrição para seleção da Globo Filmes Até o dia 5 de junho estão abertas as inscrições para o Pitching Nacional realizado pela Globo Filmes durante o 19º Cine Ceará. O pitching, que consiste em um processo de seleção entre produtoras para escolher novos conteúdos, vai selecionar um argumento para produção de obra audiovisual cinematográfica brasileira, de ficção, e o vencedor receberá R$ 20 mil brutos para desenvolvimento da obra. Uma comissão pré-selecionará no máximo 10 argumentos, cujos proponentes serão convocados para defendê-los no dia 3 de agosto. O resultado sai no dia 4. O edital e a ficha de inscrição já estão disponíveis no site www.cineceara.com.br.