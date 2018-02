Inquietação de Lua Cheia Data estelar: O Sol e Saturno em trígono; a Lua atinge a fase Cheia transitando pelo signo de Câncer. Enquanto isso, aqui na Terra a inquietação de nossa humanidade se deve à falta de foco, ou melhor, à excessiva atenção dada a detalhes sem importância, deixando-se de lado o que realmente importa, uma melhor sincronia entre céu e Terra. Essa sincronia não é física, mas de ordem subjetiva ou espiritual, no caso desta palavra não fazer emergir dogmas religiosos. Durante a Lua Cheia, maior Luz é derramada sobre a Terra, o que provoca o encontro, cara a cara, com todas as ilusões que vicejam por aqui. Para as pessoas distorcidamente sensíveis, isso significa surto psicótico. Para as normais, sexualidade desmesurada, porque é só em sexo e dinheiro que os normais pensam. Para as espirituais, melhor sintonia com os desígnios do Altíssimo. ÁRIES 21-3 a 20-4 Dar ordens e comandos é uma atitude que pareceria ser tomada em nome de maior organização. Porém, na prática, dada a resistência que seus comandos encontram, seria melhor não posar de autoridade perante nada nem ninguém. TOURO 21-4 a 20-5 Aceitar só o que se compreende é uma forma velada de ignorância. Se a sua alma só vai fazer o que compreende, nunca evoluirá. Todo progresso resulta da aventura, atirando-se na direção do desconhecido e do ainda incompreendido. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Nunca você saberá antecipadamente o resultado de seus atos e gestos, pois se o contrário fosse a regra normal, então nenhuma surpresa jamais aconteceria. Isso significaria que o mundo seria chato, absolutamente entediante. CÂNCER 21-6 a 21-7 Talvez você precise de apoio e conforto, mas é justamente isso que brilha pela ausência. Por isso, apesar da falta, seria sábio continuar em frente, sem importar-se com o que acontece, guiando seus passos pelos propósitos almejados. LEÃO 22-7 a 22-8 Além de todas as obrigações e compromissos há a necessidade de viver como se tudo fosse uma grande brincadeira, ressuscitando assim o espírito de criança, capaz de fazer com que a vida realmente valha a pena de ser vivida. VIRGEM 23-8 a 22-9 Quando você começa a se justificar e defender, com esse gesto afirma sua responsabilidade e culpa. Se quiser passar com maior leveza pelas situações, procure não se justificar nem defender, mas outorgar a razão a quem por ventura julgar você. LIBRA 23-9 a 22-10 Força não é brutalidade, mas a devida firmeza de preservar os princípios, nunca os comprometendo tendo em vista maiores facilidades para seu caminho. Mais vale a dificuldade dos princípios do que a facilidade dos vícios e da corrupção. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A necessidade de prazer e alegria conduz ao encantamento, o momento em que qualquer coisa ou gesto se torna capaz de detonar paixão e desejo. Essa facilidade é momentânea, dura até o momento de o desejo ser satisfeito. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Tome distância das pessoas e situações que tumultuam você. Agora é um momento em que sua alma precisa de paz e sossego suficientes para meditar a respeito dos passos que precisará dar no futuro imediato. Medite. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Depositar expectativas em certas pessoas é dar um tiro no escuro. Não é possível saber antecipadamente se o resultado será positivo ou negativo. Porém, como poderia ser diferente? Não dá para saber tudo, é necessário apostar. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Tudo anda com tamanha velocidade que não seria admirável que sua alma fosse tomada por um medo inexplicável. É que tudo é, mesmo, desconhecido, a alma anda por um terreno que ainda não tem sequer nome definido para ela. PEIXES 20-2 a 20-3 Entre a espada e a parede, este é um momento tenso, no qual sua alma se encontra pressionada a tomar decisões que, no fundo, não deseja encarar. A tensão passará e você verá que não era assim tão difícil tomar essas decisões.