Ingressos para show do Rei já estão à venda Começam a ser vendidos hoje os ingressos para o show que Roberto Carlos fará no próximo dia 19 em Cachoeiro de Itapemirim, cidade capixaba onde nasceu. Na data, o cantor completará 68 anos. Será o início da grande turnê que o Rei fará para celebrar seus 50 anos de carreira, que inclui shows no Ibirapuera. A apresentação será a primeira de Roberto na cidade em 14 anos. O local é o Estádio do Sumaré, reformado para recebê-lo. Os ingressos vão de R$ 50 a R$ 100 (clientes dos bancos Itaú e Unibanco têm desconto). Quem não for de Cachoeiro pode comprar pelo telefone 4003-1212 e pelo site www.ingressorapido.com.br.