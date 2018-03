Ingressos para bienal do Rio já estão à venda Começam a ser vendidos hoje os ingressos para a Bienal Internacional do Livro do Rio, pelos sites www.bienaldolivro.com.br e www.ingressomais.com.br, e também pelos telefones (21) 3005-4314 e (11) 2122-4076. Os valores são R$ 12 e R$ 6 (para estudantes e idosos). A bienal acontece no Riocentro entre os dias 10 e 20. Com destaque, o espaço Floresta de Livros, dedicado ao público infanto-juvenil e que ocupará o maior espaço em metragem do evento; Mulher e Ponto, dedicado ao debate de temas de interesse de leitoras; e o Livro em Cena, que será palco de leituras dramatizadas de clássicos da literatura brasileira.