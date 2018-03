Ingresso de graça para quem quiser e quem vier

Oferecer ingressos grátis pode ser uma boa isca para fisgar quem ainda não descobriu o prazer de ver um bom espetáculo teatral, ou abrir caminho para quem já desejava uma iniciação e precisava de um impulso, ou ainda ampliar o leque de possibilidades para o frequentador assíduo da efervescente cena paulistana. A relevância de se criar essa oportunidade é a aposta do evento Festa do Teatro, que começa amanhã e prevê a distribuição de 34 mil ingressos grátis para 119 espetáculos em cartaz na cidade no período que vai de sexta-feira até o dia 29. O espectador pode conferir quais montagens participam pelo site www.festadoteatro.com. br., ou nas tabelas afixadas nos postos de distribuição, ou ainda por meio de um tabloide que terá circulação grátis em teatros e centros culturais e tiragem de 60 mil exemplares. Cada pessoa poderá retirar apenas dois ingressos por vez e apenas nos locais já determinados pelo evento (leia ao lado), Teatro Municipal e Centro Cultural São Paulo entre eles. "Claro, se alguém voltar ao fim da fila, poderá pegar mais dois", diz Hugo Possolo, um dos idealizadores do evento. "Tomara que a fila seja tão grande quanto as dos estádios de futebol em dia de clássico", diz. "A ideia inicial era conseguir a participação de todas as montagens em cartaz no período, mas como há toda uma logística que requer antecedência, alguns poucos ficaram de fora." Ator e diretor do grupo Parlapatões, ele é um dos realizadores do evento junto com Sandro Chaim e J. Leiva. O patrocinador é a CCR, empresa administradora de concessões de rodovias, que desde 2004 vem investindo em programas de democratização da cultura, entre eles a itinerância do Circo Roda Brasil e do Cine Tela Brasil. Na Festa do Teatro, investiu R$ 1,2 milhão por meio de isenção fiscal via Lei Rouanet. Desse total, cerca de 70% foram gastos diretamente na compra dos ingressos e 30% representam custos com logística. "O investimento em mídia é fruto de patrocínio direto e privado da CCR, sem auxílio da lei", diz Hugo. Possolo ressalta que o projeto só se realizou pela adesão dos artistas. "O programa foi bem-recebido pela classe teatral. E ganhou o apoio do Sesc São Paulo e da prefeitura da cidade, o que permitiu ampliar em mais de 4 mil o planejamento inicial de 30 mil ingressos, sem novos custos." Cada produção recebe o equivalente à lotação da casa, por uma ou duas sessões, pelo valor da meia entrada. "É um valor de mercado que, achamos, seria mais justo. Se fôssemos pagar cachê, as grandes produções poderiam pedir alto, haveria mais desequilíbrio." Para o público, sem dúvida, a característica mais interessante dessa festa, depois da gratuidade, é a sua amplitude. Quem correr para garantir o seu ingresso já na quinta-feira vai poder escolher desde um musical da Broadway como A Bela e a Fera, passando pela oportunidade de ver uma grande peça do repertório nacional como Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues, pela chance de ver uma diva como Marília Pêra em A Gloriosa, até a de conferir um espetáculo ousado do ?underground? paulistano como Justine, peça inspirada na obra homônima do Marques de Sade, em cartaz no Espaço dos Satyros, na Praça Roosevelt. Há produções modestas que têm tudo para surpreender positivamente como Gardênia, adaptação de O Amor nos Tempos do Cólera, em cartaz no 3º andar do Sesc Consolação, ou Aldeotas, com Caco Ciocler e Gero Camilo. Há solos que têm apenas uma apresentação por semana em salas pequenas, como Doido, de Elias Andreatto, que está na Livraria Cultura, ou Van Gogh, com Alexandre Ferreira, no mezzanino do bar Teatrix. É mesmo uma festa teatral para todos os gostos. Onde Conseguir POSTOS FIXOS Teatro Municipal Praça Ramos de Azevedo. Amanhã, terça e dia 26. Das 11h às 15h. Centro Cultural São Paulo Rua Vergueiro, 1000. Amanhã, terça e dia 26. Das 16h às 20h. POSTOS VOLANTES Lapa Biblioteca Mário Schenberg Rua Catão, 611 Amanhã Das 13h às 17h Vila Formosa Biblioteca Paulo Setúbal Avenida Renata, 163 Terça-feira. Das 13h às 17h Santo Amaro Biblioteca Prestes Maia Av. João Dias, 822 Dia 26 Das 13h às 17h Confira os espetáculos no site www.festadoteatro.com.br