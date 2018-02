Ingênuo que se converte em sinistro Data estelar: Mercúrio ingressa em Sagitário, Sol e Saturno em quadratura; a Lua é quarto minguante no signo de Virgem. Enquanto isso, aqui na nave Terra nossa humanidade tem sido, até agora, mais ingênua do que sinistra, mas os resultados de suas brincadeiras de mau gosto açoitam a consciência, e o momento de transformar-se atingiu sua culminância, de modo que a cultura se reinvente e todos deixemos de perpetrar absurdos em nome de uma ingenuidade que não existe mais. A ingenuidade se enraíza no convencimento de que, em primeiro lugar, se deve fortalecer a individualidade e, depois, atender aos interesses do grupo humano. Perdida a ingenuidade deste erro conceitual, que permeia a civilização, se este continuar sendo repetido vai transformar-se, agora sim, em atitude sinistra e perversa. ÁRIES 21-3 a 20-4 Abra sua mente, prepare-se para mudar os conceitos que você usa para julgar os acontecimentos e as pessoas. Faça isso em nome de se adaptar a um espírito novo que flui através da alma humana, mas que poucas pessoas se dispõem a aceitar. TOURO 21-4 a 20-5 Seu verdadeiro inimigo é o medo, pois enquanto este continuar ditando o que pode ou não ser feito, você também continuará agindo aquém de suas possibilidades. É impossível deixar de sentir medo, mas é possível deixar de se aconselhar com este. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Você quer se conhecer? Observe os vínculos que sua alma sustenta e, ainda, observe também aqueles que você pretende estabelecer. Você é da mesma natureza que esses vínculos, pois você não é uma ilha isolada, você é seus relacionamentos. CÂNCER 21-6 a 21-7 Por enquanto, mande sua ambição tomar uma férias, descansar, faça com que esta permaneça adormecida, pois na atualidade sobrarão obrigações menores para você atender, e seria melhor que a atenção dada a estas fosse alegre e descontraída. LEÃO 22-7 a 22-8 Quando a razão intervém, os desejos se calam, e neste momento a alma se pergunta: o que vale mais, satisfazer desejos ou sofrer porque é necessário calá-los? Há um tempo apropriado para cada coisa, para a satisfação e para a negação também. VIRGEM 23-8 a 22-9 Aqueles relacionamentos mais difíceis, que tentam você a se afastar e buscar outros melhores, são justamente os que conferem a oportunidade de todo mundo amadurecer mais. Encare a dificuldade, transforme-a em oportunidade. LIBRA 23-9 a 22-10 Quem fizer apenas o que for normal, perderá de vista o mais importante: a oportunidade de transformar a própria vida. Acontece que é normal fugir das dificuldades, mas na atualidade é nelas que reside o melhor que se poderia experimentar. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Todo mundo quer dinheiro, mas ninguém se detém a refletir sobre o isolamento que vem com este, dado que, quando há dinheiro, os relacionamentos ficam todos contaminados com interesses que obnubilam a espontaneidade e o amor. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Os inícios são cheios de entusiasmo, a alma se encanta com as perspectivas. Nesse momento é de fundamental importância limitar o entusiasmo, não por excesso de severidade, mas para que sobre energia para preservar as coisas em seu rumo. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Tenha certeza, a percepção das pessoas a respeito de seus problemas mais íntimos não chega nem perto da verdade, pelo que, sua sensação de ser transparente não passa disso, uma sensação. Tudo continua oculto e em segredo. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Nada é fácil ou simples na atualidade, tudo envolve ingredientes que são discordantes entre si, e pessoas que, apesar de falarem a mesma coisa, fingem que não se entendem. O panorama é complexo e a melhor atitude para lidar com este será a criativa. PEIXES 20-2 a 20-3 A falta de perspectivas é depressiva, porém, quando estas aparecem em profusão, a alma tampouco se sente melhor, pois sabe que terá de tomar decisões duras, escolhendo os desejos que deverá sacrificar em nome de realizar outros.