Influências recíprocas entre cinema e literatura Crítico, ensaísta e professor, José Carlos Avellar partiu da seguinte frase para início a este livro: "Ler e pensar sobre o cinema pode ser tão agradável quanto ver um filme." Este volume se traduz em um ensaio sobre as influências recíprocas entre o cinema e a literatura. O autor mergulha na parceria entre filme e texto em títulos brasileiros como Vidas Secas, Dona Flor e Seus Dois Maridos e Memórias do Cárcere, entre outros. Um estudo que comprova que a literatura inventou o cinema apenas para que ele pudesse reinventá-la - uma parceria rica e inspiradora de ambas as partes. Um livro fascinante da primeira página ao 22º capítulo, e fundamental para quem pretende entender tanto o cinema como a literatura do País.