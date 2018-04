Infected e Toto no Brasil em dezembro A banda de psytrance israelense Infected Mushroom confirmou uma nova turnê pelo Brasil entre 6 e 22 de dezembro, quando toca no Pacha, em São Paulo. A Vicious Delicious Tour chegará ao País depois de passar pelos Estados Unidos, Rússia, Ucrânia, Canadá, Finlândia, Portugal, entre outros lugares. A dupla, formada por Erez Eizen e Amit Duvdev, já veio ao País em 2005 e 2006 e tocou, entre outros lugares, em Juiz de Fora (MG). Outra banda que vai passar pelo Brasil no fim do ano é o redivivo Toto, formado em Los Angeles em 1978. A banda de soft rock deve tocar no Credicard Hall no dia 12 de dezembro.