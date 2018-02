Indicados ARTISTA DO ANO Pitty Cachorro Grande Capital Inicial Charlie Brown Jr CPM 22 Marcelo D2 Jota Quest Lobão NX Zero Skank HIT DO ANO Capital Inicial, Eu Nunca Disse Adeus; CPM 22, Além de Nós; Natiruts, Natiruts Reggae Power; NXZERO, Razões e Emoções; Pitty, Na Sua Estante CLIPE DO ANO Autoramas, Mundo Moderno; Cachorro Grande, Você me Faz Continuar; Cansei de Ser Sexy , Alala vr2; Charlie Brown Jr, Não Viva em Vão; Ira!, Eu Vou Tentar; MV Bill, Língua de Tamanduá; Pitty, Na Sua Estante; Mukeka di Rato, Rinha de Magnata; Sandrão & DJ CIA, Respeito Oriental; Skank, Seus Passos REVELAÇÃO Bonde do Rolê Céu Fresno Mariana Aydar Moptop