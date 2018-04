Indicação dos melhores do 1.º semestre A peça Raptada pelo Raio recebeu o maior número de indicações para a 22ª edição do Prêmio Shell de Teatro de São Paulo. Além de concorrer na categoria autor (Pedro Cesarino), o espetáculo foi indicado por melhor cenário e iluminação. Na disputa com Cesarino está Eduardo Ruiz (Chorávamos Terra Ontem à Noite). Na categoria ator, concorrem João Miguel (Só), e Eduardo Okamoto (Eldorado). Na categoria Atriz, disputam Fernanda Montenegro (Viver sem Tempos Mortos), Betty Faria (Shirley Valentine), e Juliana Galdino (Comunicação a Uma Academia). A lista completa pode ser vista no site do prêmio (www.shell.com.br/teatro).