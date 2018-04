Índia do Sesc Pompeia é obra de artista cubano

Há dois anos, na parede externa do complexo esportivo do Sesc Pompeia, premiado projeto da arquiteta Lina Bo Bardi, uma misteriosa "índia" chama a atenção dos motoristas que trafegam pela Avenida Pompeia. Na verdade, não se trata de uma índia, mas do retrato de uma frequentadora do Sesc feita pelo artista cubano Jorge Rodriguez Gerada em 2007, durante a exposição A Conquista do Espaço. Tudo estaria muito bem, tudo muito bom, se aquele edifício não fosse tombado e a administração do Sesc responsável por sua manutenção e preservação. O Sesc Pompeia é um dos mais premiados projetos da arquiteta Lina Bo Bardi (1914-1992), uma antiga fábrica de geladeiras revitalizada e transformada em 1977 pela artista e seus colaboradores - Marcelo Carvalho Ferraz, André Vainer e Marcelo Suzuki. Segundo informou o Sesc, a pintura da "índia" do Sesc está ali porque não coube na exposição à qual se destinava, em 2007. A mostra estava sendo abrigada no Sesc Pinheiros. O artista tinha se comprometido a fazer a pintura a carvão, uma técnica de duração efêmera, que se desfaria em pouco tempo. Mas ele colocou por cima uma espécie de verniz para durar um pouco mais, e até hoje a pintura não se desfez. A própria administração do Sesc torce para que o desgaste natural se acentue para que a pintura suma rapidamente. O Sesc Pompeia é considerado um modelo arquitetônico, por conta de sua inserção na vida cotidiana de um bairro e no lazer de seus habitantes. "Não separamos as atividades por salas, salinhas e andares, como habitualmente se faz", disse Lina na época da inauguração. "Integramos os ambientes, para que as pessoas se movimentem como se estivessem numa praça pública, numa rua, numa comunidade mesmo." Luís Antonio Jorge, em sua tese de doutorado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, definiu o Sesc Pompeia como "um ponto de inflexão" na arquitetura contemporânea. Italiana, Lina Bo viveu grande parte da vida no Brasil, e se considerava mais brasileira que muitos nativos, porque sua nacionalidade era uma questão de escolha. "Quando cheguei ao Brasil, fiquei atordoada", disse. "Era um pessoal desaforado, ordinário, maravilhoso; reencontrei aqui as esperanças das noites de guerra; estava feliz e aqui não havia ruínas." Tudo estava por construir, ao contrário da Europa que deixara para trás.