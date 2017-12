Incorretos e sentimentais, os irmãos Farrelly

Há 35 anos, Elaine May fez um filme que se tornou cult, se não exatamente clássico - The Heartbreak Kid, lançado no Brasil como O Rapaz Que Partia Corações. Parceira de Mike Nichols no começo dos anos 60, quando eles faziam shows humorísticos à base de improvisação, Elaine contou a história desse sujeito que se casa para descobrir, na lua-de-mel, que a verdadeira mulher amada é outra, que acaba de conhecer. Virulento, o filme pode ser considerado horroroso ou genial, dependendo do ponto de vista - e do gosto do espectador pelas piadas que a diretora despeja como metralhadora giratória para satirizar a vida norte-americana. Assista ao trailer do filme Antes Só do Que Mal Casado O ''''heartbreak kid'''' está de volta, agora na interpretação de Ben Stiller, no novo filme dos irmãos Bobby e Peter Farrelly. Novamente, os críticos e os espectadores vão se dividir, podendo amar ou detestar. Mas uma coisa é certa - só mesmo de muito mau humor quem assistir ao filme que ganhou o título de Antes Só do Que Mal Casado vai deixar de rolar de rir. Os Farrellys fazem humor de resistência, na trincheira contra o politicamente correto que tomou conta da produção de Hollywood. São incorretos e não poupam ninguém. Lésbicas, gays, deficientes são seus alvos preferidos. No remake de The Heartbreak Kid, Ben Stiller vai ao casamento de sua ex e entra em depressão ao virar motivo de todo tipo de piada na festa. Pressionado pelo pai e pelo melhor amigo, ele embarca no primeiro relacionamento e se casa - para descobrir, a caminho da lua-de-mel, no México, que a mulher é errada. Ocorre de tudo. A própria paisagem mexicana - Los Cabos - é motivo de piadas sobre como os norte-americanos vêem a América latina, concluindo no negócio que Stiller termina por montar na região e que leva o nome de Três Amigos - como os ''''tres caballeros'''' de outra comédia de John Landis com Steve Martin, Chevy Chase e Martin Short. A ''''noiva'''' tem desvio do septo e tudo o que come e bebe sai pelo nariz, como meleca. Não falta nem mesmo o sentimentalismo que os Farrellys revelaram em O Amor É Cego e, aliás, Ben Stiller começa a perceber o erro de seu casamento quando Bobby e Peter retomam o filme com Jack Black e Gwyneth Paltrow na piada sobre a mãe da noiva. Serviço Antes Só do Que Mal Casado (The Heartbreak Kid, EUA/ 2007, 115 min.) - Comédia Romântica. Dir. Bobby Farrelly e Peter Farrelly. 16 anos.Cotação: Bom