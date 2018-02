Incêndio atinge museu de ciências em Paris

PARIS - Um grande incêndio foi registrado nesta quinta-feira, 20, em Paris no 'Cité des sciences' (Cidade das ciências), um dos grandes museus dedicados à ciência na Europa.

O incêndio começou por volta das 2h30 no horário local e demorou mais de cinco horas para ser controlado, segundo o porta-voz dos bombeiros, Gabriel Plus. Quase 30 caminhões e 120 bombeiros foram enviados ao local. Dois bombeiros ficaram levemente feridos.

uma parte do edifício em obras de quase 10.000 m2.

A Cidade das Ciências (Cité des sciences et de l'industrie) é a sétima atração turística mais visitado da capital francesa, com mais de 2,6 milhões de visitantes por ano.

Plus afirmou que as chamas estão controladas, mas advertiu que ainda existe o risco de um recomeço do incêndio. O fogo afetou