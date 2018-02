Inauguração O Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM) abre hoje, às 20 h, na sala Paulo Figueiredo, a mostra Atenção: Estratégias para Perceber a Arte. Com curadoria do filósofo Cauê Alves, a exposição, que vai até 22 de março, reúne 52 obras de artistas e é dividida em três núcleos, Origens, Desdobramentos e Corpo. No primeiro estão reunidos artistas ligados ao movimento neoconcreto, que completa meio século em 2009. São eles: Amilcar de Castro, Geraldo de Barros, Hércules Barsotti, Judith Lauand e Willys de Castro. No núcleo Desdobramentos estão artistas da vanguarda dos anos 1960 e ligados a diferentes movimentos: Mira Schendel, Nelson Leirner e Waltercio Caldas, além de artistas mais novos, como Ester Grinspum, Paulo Bruscky e Iran do Espírito Santo. Leonilson e Ana Tavares, entre outros, integram o terceiro núcleo.