Iná Camargo debate Orestéia no grupo Folias Hoje, a partir das 20 horas, o Grupo Folias abre as portas de sua sede para um debate, com entrada grátis, sobre o espetáculo Orestéia, a trilogia trágica de Ésquilo - Agamenon, Coéforas e Eumênides - em cartaz no Galpão do Folias de quinta a domingo, em montagem dirigida por Marco Antonio Rodrigues. Especialmente convidada, a professora e ensaísta Iná Camargo Costa vai comentar o espetáculo e, em seguida, a conversa será aberta ao público presente. Reservas e mais informações pelo telefone 3361-2223. O Galpão do Folias fica na Rua Ana Cintra, 213, centro, bem próximo à estação Santa Cecília do metrô.