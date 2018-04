Impulsividade mostra problemas familiares de forma tocante O rapaz de 17 anos chupa o dedão quando a situação aperta, tem dificuldade de relacionamento com as garotas e, para completar, a mãe trabalha obsessivamente. Impulsividade prometia ser um drama pesado a julgar pela sua sinopse, mas é uma das melhores surpresas dos últimos anos. Confira no Cinemax, a partir das 18 horas. Dirigido por Mike Mills, o filme é inspirado no livro de Walter Kim, cujo título original é Thumbsucker, chupador de dedo. O roteiro começou a ser escrito em parceria mas, com a morte de sua mãe, Mills decidiu terminá-lo sozinho, como uma ação terapêutica. É o que explica o leve toque melancólico da história, que se sustenta basicamente pela delicada interpretação de seu elenco. O jovem é vivido por Lou Pucci, melhor ator no Festival de Berlim em 2005. Os pais, por Tilda Swinton e Vince Vaughn. E há ainda Keanu Reeves, no estranho papel do dentista e psiquiatra que usa hipnose para tentar livrar o garoto do hábito de chupar o dedo. São todos seres pouco normais, o que reforça o principal caminho trilhado pelos personagens: mais que se aceitarem uns aos outros, interessa mais conhecer a si mesmo. E isso acontece de maneira divertida e tocante.