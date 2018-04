Implicações do crescimento econômico da China Duas visões contrastantes da China existem, atualmente. De um lado, um crescente superpoder previsto para ser a maior economia do mundo daqui 50 anos. Do outro lado, um brutal, anacrônico e autoritário regime, uma ameaça à estabilidade global e às demais economias do mundo industrializado. Randall Peerenboom responde a essa questão explorando as leis chinesas, além do sistema econômico e político do país. Evitando polêmicas e contando com evidências empíricas, o autor compara a performance chinesa não com os primeiros países do ranking como Estados Unidos ou Grã-Bretanha, mas com outras nações em desenvolvimento, além de sublinhar a posição hipócrita de uma certa comunidade internacional.