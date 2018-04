Imigração ilegal é o tema do novo trabalho de Luiz Ruffato Com a vida ameaçada por problemas (casamento infeliz provocado por uma gravidez indesejada), Serginho descobre em Lisboa o paraíso: se trabalhar bem, conseguirá fazer um belo pé de meia antes de voltar para sua cidade, em Minas Gerais. Em Estive em Lisboa e Lembrei de Você (Companhia das Letras, 88 páginas, R$ 29,50), o escritor Luiz Ruffato não apenas cumpriu com as regras da coleção Amores Expressos da qual o volume faz parte (ambientar a trama no local onde o escritor passou uma temporada) como oferece um belo trabalho de linguagem, especialmente no resultado da mistura entre a prosa interiorana de Serginho e as influências lusas.