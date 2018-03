Imenso perigo Data estelar: Vênus e Marte em conjunção; a Lua míngua transitando pelo signo de Peixes. Enquanto isso, aqui na Terra este é um momento de imenso perigo para o futuro de nossa civilização, porque a iminência de se perder o controle de tudo faz com que pequenos grupos, acostumados a deter o poder, regurgitem ódio e façam pactos entre si para disseminar terror e separatismo, condições ideais para que, depois, o clamor do povo exija o retorno dos ditadores de plantão, sempre dispostos a posar de salvadores. Este é um momento de imenso perigo, porque a massa humana carece de raciocínio claro e se deixa seduzir pelas aparências, evitando fazer o esforço de enxergar o que há por trás dos bastidores. É propício observar com atenção o teor das notícias e, principalmente, os momentos de descontrole e violência que acontecerem. ÁRIES 21-3 a 20-4 Quantas pessoas se queixam? Todas ou quase todas! Raras são as pessoas que não sucumbem à tentação de elevar lamúrias e queixas de todos os tipos. Porém, a pergunta que fica no ar é: será que queixar-se ajuda a solucionar algo? TOURO 21-4 a 20-5 Muitas críticas poderiam ser feitas, não faltam argumentos para isso. Porém, pense: será que o mero exercício da crítica resultaria na facilidade buscada? Tenho certeza de que não, mas se quiser, você pode continuar criticando. GÊMEOS 21-5 a 20-6 A ansiedade é o maior obstáculo para o bom andamento de qualquer tipo de relacionamento. É que a ansiedade sugere perspectivas tolas e negativas e, enquanto isso, tudo poderia acontecer com muito mais naturalidade e leveza. CÂNCER 21-6 a 21-7 Só há uma forma apenas para sua alma se livrar de tudo que a magoa. Só o perdão conseguirá desamarrar sua alma das pessoas que provocaram desgosto e mágoa. Será que você vai conseguir perdoar quem cometeu tais ofensas? LEÃO 22-7 a 22-8 Até que ponto se podem perdoar as mágoas e ofensas? Pense nessa perspectiva como ilimitada, porque se de alguma forma você impor condições ao perdão, então sua alma continuará amarrada às pessoas de quem pretende se livrar. VIRGEM 23-8 a 22-9 Administrar bem as crises significa posicionar-se de forma sincera e verdadeira nos acontecimentos e relacionamentos. Buscar culpados para as crises é a melhor maneira de administrá-las da forma mais errada possível. LIBRA 23-9 a 22-10 Justificar-se e arvorar explicações para seus atos não seria a melhor forma de comunicar-se com as pessoas próximas. Parta do princípio de ser responsável pelos seus atos e, assim, a comunicação fluirá melhor do que antes. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Economize sua energia vital, é necessário administrar tanta coisa cabeluda ao mesmo tempo que se tornou imprescindível economizar muito bem sua própria energia, de modo que, no fim, tudo seja solucionado e tudo funcione bem. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Ainda que tenha dado tudo de si, ainda que tenha desempenhado sua magia mais poderosa, mesmo assim as circunstâncias do mundo fazem com que as pessoas não andem com essa bola toda. Melhor não queixar-se, mas seguir em frente. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Preserve o bom humor, só isso funcionará de antídoto contra as inúmeras adversidades que as pessoas colocarão em seu caminho. Elas fazem isso inconscientemente, sem intenção de causar dano e problema. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 As discórdias continuarão aumentando de tamanho e intensidade se ninguém tomar a iniciativa de comunicar-se. Quem será essa alma maior do que si mesma, capaz de dar um passo além das justificativas e argumentações? PEIXES 20-2 a 20-3 Certos dramas se repetiram tanto que já não provocam mais nenhum efeito em ninguém, são tratados com frieza e enfado. Isso demonstra que a atitude dramática deve ser sempre deixada como último recurso a ser usado.