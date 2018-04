Imagens que lembram histórias do ano

As imagens que Gabriela Biló realizou poucos dias atrás da chegada da lama tóxica da empresa Samarco, em Minas Gerais, com o mar do Espírito Santo espalharam-se por jornais e pela internet escancarando uma das mais chocantes passagens do gravíssimo desastre ambiental provocado pelo recente rompimento de barragem da mineradora.

“Essa foto virou um símbolo de Mariana”, diz o editor de Fotografia do Estado, Eduardo Nicolau, sobre, especificamente, um dos registros da fotógrafa derivados da tragédia ocorrida na cidade mineira. A obra, marco do encontro de uma massa amarronzada com a água esverdeada do oceano é, sem dúvida, um dos destaques da exposição Olhar Estadão 2015, que pode será inaugurada nesta terça-feira, 1/12, às 20h30, no Café Piu Piu, em São Paulo.

Trata-se de uma mostra de fotojornalismo, que contempla 22 fotógrafos do Estado, cada um deles representado por um trabalho. Foi um ano especial para o jornal, que, inclusive, recebeu o prestigiado Prêmio Exxonmobil (Esso) na categoria com a fotografia de Dida Sampaio – ele flagrou a presidente Dilma Rousseff exercitando-se de bicicleta no entorno do Palácio da Alvorada. Na exposição, o ano é contado por meio de obras que não estabelecem uma linha cronológica, mas que lembram momentos importantes de 2015 – sejam de “tragédias, conflitos, espetáculos, retratos e poesia” – por meio da sensibilidade e da eficiência dos profissionais da reportagem fotográfica.

“Numa era em que as imagens surgem por todos os lados, de todos os formatos e numa velocidade cada vez maior, insistimos em ilustrar as páginas – principalmente, as primeiras páginas – com nosso olhar, com nossa linguagem, com nossa história”, escreve Nicolau, que assina a curadoria da exposição com o fotógrafo Nilton Fukuda, no texto que apresenta a mostra.

OLHAR ESTADÃO 2015. Café Piu Piu. Rua Treze de Maio, 134, Bela Vista, tel. 3258-8066. 3.ª a dom., a partir de 20h20. Ingressos variáveis. Até 31/12. Abertura nesta terça-feira, 1/12, às 20h30