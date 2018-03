Imagens e sons para alegrar cinéfilos São filmes que você já está cansado de ver na TV paga, mas que estão de volta no Telecine Cult. Às 12h25, The Sons of Pioneers fornecem a trilha para Rio Grande, western com John Wayne e Maureen O?Hara que o próprio John Ford considerava um de seus filmes favoritos. Passa-se num forte militar, onde pai e mãe separados disputam a atenção do filho. Às 16h30, vale voltar à emissora nem que seja para ver só o extraordinário plano-sequência na abertura de A Marca da Maldade, de Orson Welles. Charlton Heston investiga crime na fronteira mexicana e tromba com o próprio Welles, como um policial corrupto, Janet Leigh faz a mulher que se coloca entre os dois e a cena em que ela é hostilizada por jovens transviados é outro momento antológico.