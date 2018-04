Ilustradores se encontram em grande evento De hoje até o dia 16 de outubro, o Senac Consolação e o Centro Universitário Maria Antonia da USP sediam série de debates, palestras e oficinas, além de exposição, no evento IlustraBrasil! 6, realizado pela SIB - Sociedade dos Ilustradores do Brasil, com o propósito de promover a integração entre os profissionais da área. Dentre os 104 expositores de todo o País, destacam-se Benício, Orlando Pedroso, Spacca e Baptistão, ilustrador do Estado. O evento tem entrada franca. Para as oficinas, é necessário se inscrever pelo telefone da Casa do Artista, 11 3088-4191. Mais informações nos sites www.ilustrabrasil.com.br e www.sp.senac.br.