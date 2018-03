Ilusão e realidade Data estelar: Mercúrio e Saturno em conjunção, Netuno recebe a oposição do Sol e o trígono de Marte; a Lua míngua em Câncer. Enquanto isso, aqui na Terra é ilusão que o governo do mundo esteja na mão de políticos, banqueiros e conspiradores, porque este se encontra verdadeiramente sob responsabilidade da Fraternidade Espiritual, que atua no mundo invisível e em conjunto com todas as pessoas de boa vontade que neste planeta aplicam preceitos universais aos seus afazeres cotidianos. O poder que se dissemina através da boa vontade é enorme, porém ainda maior se torna este mesmo poder quando se transforma em vontade continuamente dirigida para o bem. A ilusão dos governantes do mundo está prestes a sofrer duros reveses, mas não para abaixar a crista dos petulantes e, sim, para reforçar a benevolência dos justos que suportam a tensão deste glorioso momento da história. ÁRIES 21-3 a 20-4 Afaste de si os pensamentos gastos e ressentidos que impedem os grandes voos que a imaginação já viu, mas que o corpo ainda não sabe como realizar. Afaste de si todo pensamento desanimador, esse é o primeiro passo para tudo mudar. TOURO 21-4 a 20-5 Muitas palavras que são repetidas à exaustão precisam ser redefinidas, porque na prática não surtem mais efeito. Isso agrega uma dose extra de complexidade a um panorama que já é pra lá de complicado, não lhe parece? GÊMEOS 21-5 a 20-6 O milagre acontece sem prévio aviso, mas nada acontece por acaso, tudo segue um desenho que nem a mais elevada das inteligências humanas conseguiria entender. Entender não é imprescindível, mas viver em plena alegria. CÂNCER 21-6 a 21-7 As plantas adoram Sol e a ele se dirigem insistentemente. Sua alma é como as plantas, adora a iluminação e anda insistentemente nessa direção. A busca da verdade é esse caminho e a verdade é a luz adorada. LEÃO 22-7 a 22-8 As pessoas que mais erram são, geralmente, as mais presunçosas também, porque sendo incapazes de perceber suas próprias tortuosidades, acham que elas são manifestações de beleza e brilho. Uma verdadeira loucura! VIRGEM 23-8 a 22-9 Faça o necessário sem pensar no proveito pessoal da ação. Parece impossível uma atitude dessas? Pense menor, então, pense nas pessoas que fazem parte de seu círculo de influência, pense em beneficiá-las o máximo possível. LIBRA 23-9 a 22-10 Você tomaria de assalto uma fortaleza sem conhecer direito o que há nela? Pois então cuide para não desejar o que desconhece, porque desejar é irromper dentro de uma realidade, é criar mundos através do poder da mente. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 A impaciência não acelera o tempo. Pelo contrário, a impaciência estraga o andamento natural das coisas e coloca todo mundo num estado de ânimo pra lá de negativo. Ser humano é ser capaz de dominar a própria mente. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 Aprenda, aos poucos, a resolver seus problemas sem contar com recursos financeiros. Aprenda, aos poucos, a tornar sua alma o mais independente possível do dinheiro. Parece impossível, mas não é. Impossível é só o pensamento. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Você deve conhecer para tornar-se capaz. Uma vez que você esteja capacitado, nada deve impedir que você coloque em ação tudo que você sabe. Nascer entre o céu e a Terra significa ir sempre além dos objetivos conquistados. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 Defenda a criança que há escondida em seu coração, a defenda de impropérios e obscenidades, a defenda contra a música ruim e também das falsas competições. Essa criança garante a você olhos para admirar a beleza do Universo. PEIXES 20-2 a 20-3 De coração a coração, esta é a única lei que rege os relacionamentos entre os companheiros do caminho. Entre eles e elas há necessariamente muita diferença, mas o ponto de comunhão é eternamente preservado.