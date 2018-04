Ilha Grande na mira dos transatlânticos

Com o objetivo de dobrar o número de passageiros no próximo verão, a italiana MSC está trazendo mais um navio para a frota brasileira. Assim, ao lado do MSC Armonia, que partirá sempre do Rio, e do MSC Sinfonia, que ficará em Buenos Aires, navegará em águas nacionais o MSC Opera, que vem pela primeira vez à América do Sul. "Tivemos 59 mil hóspedes na última temporada e queremos chegar a 110 mil", diz o diretor comercial da empresa, Adrian Ursilli. Ele prevê que desse total 85 mil serão brasileiros. Com 856 cabines, 200 com varanda, o MSC Opera comporta 2.055 passageiros, que poderão desfrutar das atividades no teatro para 713 pessoas, nas quatro piscinas, academia e centro de realidade virtual. No Brasil a partir de 22 de novembro, o navio inaugurará destinos e rotas nacionais para a empresa, como Ilha Grande (em Angra dos Reis), Porto Belo (SC), Recife e Maceió. Ilhabela, Búzios, Copacabana, Ilhéus, Salvador, Punta del Este e Buenos Aires continuarão a ser visitados. No total, serão 45 roteiros, 5 temáticos. Há ainda uma promoção interessante para a volta do MSC Armonia - ele sairá de Santos em 13 de março e seguirá para Rio, Lisboa, Cádiz, Barcelona e Gênova. Até 30 de setembro, a passagem individual em cabine interna dupla, a partir de US$ 1.920, dará direito a acompanhante grátis.