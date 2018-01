Ídolos tipo country

A Band anuncia que recebeu mais de 7.500 inscrições - 3 mil a mais que o concurso do ano passado - para a segunda edição do Countrystar. Desse total, ficaram mil candidatos para a nova etapa do reality show, que estréia amanhã, dentro do programa Terra Nativa, apresentado pela dupla sertanejo Guilherme e Santiago. Na primeira temporada, o objetivo era selecionar uma mulher para o posto de popstar da música country. Dessa vez, o concurso vai eleger o melhor cantor ou dupla country do Brasil. O time de aspirantes inclui gente de Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Bahia, Paraná, Brasília e interior de São Paulo. A maior peneira de candidatos foi feita entre paulistas, seguidos pelos mineiros - reflexo dos grandes redutos do gênero. O concurso vai durar três meses, com final agendada para 25 de julho, ao vivo. Dos mil pré-selecionados permanecerão apenas 18, que terão de encarar os jurados e cantar no palco do programa. As eliminatórias serão semanais e o vencedor, ou dupla vencedora, terá direito a gravar um CD pela gravadora Universal.