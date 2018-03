Ibope reanima Globo

A direção da Globo respirou aliviada com a estreia de Paraíso, anteontem. Com roteiro e direção competentes, o primeiro capítulo rendeu 25 pontos de audiência e 47% de share, ibope no universo de aparelhos ligados. Foi mais que o último capítulo de Negócio da China (23 pontos), que fechou sua média total em 20,3 pontos, a mais baixa na história do horário, e 38,4% de share, patamar bem inferior aos 50% que a Globo almeja. O remake de Paraíso mistura elementos de outras novelas de Benedito Ruy Barbosa - peão tocando berrante em plano aberto é puro Pantanal, e o sujeito que finca um facão no pé de um jequitibá, tendo salvado outro, devorado por formigas, remete a Renascer. AUDIÊNCIA Desde Alma Gêmea (2005/2006), a Globo amarga queda no horário, a saber: Alma Gêmea: 38,6 pontos de audiência e 62% de share; Sinhá Moça: 33,1 pontos e 52,9% de share; O Profeta: 31,8 pontos e 55,2% de share; Eterna Magia: 25,9 pontos e 44,4% de share; Desejo Proibido: 23,4 pontos e 42,5% de share; Ciranda de Pedra: 21,9 pontos e 38,2% de share.