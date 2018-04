Ibope incentiva séries

Ainda ontem, day after da bem-sucedida estréia da versão nacional de Desperate Housewives na RedeTV!, a direção da emissora encaminhou e-mail às atrizes do elenco para endossar o interesse na renovação do contrato de cada uma para a segunda temporada da produção. O resultado no Ibope explica a pressa: o primeiro episódio rendeu o dobro do que a RedeTV! alcança no horário: média de 5 pontos e pico de 6,4 entre 23h01 e 23h53. O programa ficou em terceiro lugar e empatou por 20 minutos com o SBT. ''''Já recebi mais de 50 e-mails hoje e até a procura de interessados em anunciar nos intervalos, como o Terra'''', conta o vice-presidente da RedeTV!, Marcelo Carvalho. A estréia foi breve em intervalos - estratégia de praxe para ganhar o telespectador -, com 6 minutos de intervalo. A meta é não passar dos 12 minutos de break, a fim de não espantar a audiência. Para Carvalho, convém perceber que há vida, além das novelas, na teledramaturgia brasileira. A confirmar o bom ibope para o formato de séries, a emissora, diz, pretende preencher esse horário de segunda a sexta com o gênero num prazo de até dois anos.