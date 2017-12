Humor e esquisitice de Wes Anderson

Pode-se não gostar das esquisitices que compõem o bestiário do cinema de Wes Anderson, mas uma coisa há que reconhecer - ele é original, até quando perde o rumo, como no sensaborão A Vida Marinha com Steve Zissou. O melhor de Viagem a Darjeeling, novo filme de Anderson, interpretado pelo trio Owen Wilson, Adrien Brody e Jason Schwartzman, está logo no começo. O filme abre-se com o que você vai descobrir em seguida ser apenas um curta-metragem dirigido pelo próprio Anderson, com direito a créditos e tudo, precedendo a história dos três irmãos que se encontram numa viagem de trem à região de Darjeeling, na Índia. Veja trailer do filme Viagem a Darjeeling Voltemos ao curta - é interpretado por Jason Schwartzman e Natalie Portman, filmado num quarto de hotel em Paris. O tema é a dificuldade de acerto na relação do casal, e Natalie fica o tempo todo com um palito de dentes encaixado na boca, o que tanto poderá ser divertido como irritante, mas é sempre entre esses limites que se desenvolve o cinema de Wes Anderson. A pedido de Owen Wilson, seus dois irmãos (Adrien Brody e Schwartzman) juntam-se ao primogênito numa viagem espiritual que encobre um objetivo mais prático - Wilson quer que o trio reencontre a mãe, que virou freira, numa região remota, após a morte do marido. Anjelica Huston faz a matriarca, e tanto ela quanto Owen Wilson já integraram o elenco de Os Excêntricos Tennembauns (que Owen também escreveu). Ele também estava em Steve Zissou. Bill Murray faz uma ponta correndo numa estação e o filme investe numa linha de humor mais sentimental para marcar o tempo que passa e a questão do afeto. O problema de Anderson é que ele se acha inteligente demais para confiar nas virtudes terapêuticas do riso. Agora, um sorrisinho, talvez... Serviço Viagem a Darjeeling (The Darjeeling Limited, EUA/2007, 91 min.) - Comédia dramática. 14 anos. Cotação: Regular