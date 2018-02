Horror com Jogos Mortais e a (anti)antropofagia de Amélia Naufrágio no Pacífico 14h45 no SBT (Survive the Savage Sea). EUA, 1991. Direção de Kevin James Dobson, com Robert Urich, Ali MacGraw, Danielle Von Zerneck, Mark Ballou. Baseado na história real de família que, nos anos 70, se lançou ao mar, num barco próprio, para tentar iniciar nova vida na Austrália. Atingida por uma baleia, a embarcação vai a pique e começa o pesadelo, com a luta de Robert Urich e Ali MacGraw para sobreviver - e salvar os filhos - no oceano bravio. Ali, ex-mulher do lendário produtor Robert Evans e do astro Steve McQueen, fez filmes importantes por volta de 1970. Love Story arrebentou nas bilheterias, Os Implacáveis é um dos clássicos de Sam Peckinpah. Vinte anos depois, ela seguia bela, mesmo sem ter-se aprimorado muito mais, como atriz. Reprise, colorido, 120 min. Quase Feitos Um para o Outro 16h10 na Globo (Zeus & Roxanne). EUA, 1997. Direção de George Miller, com Steve Guttenberg, Kathleen Quinlan, Miko Hughes. Guttenberg faz músico que tem um filho e um cachorro. Kathleen é sua vizinha, bióloga que tem uma fêmea de golfinho. O amor dos animais vai aproximar os dois nesta comédia romântica que está longe de ser especial, mas a simpatia do elenco ajuda e dar para ver, sem sofrimento. Reprise, colorido, 98 min. Red Scorpion 2 22 h na Rede Brasil (Red Scorpion 2). EUA/Canadá, 1994. Direção de Michael Kennedy, com Matt McColm, John Savage, Michael Ironside, Jennifer Rubin, Paul Ben-Victor, Michael Covert. Grupo de mercenários tem de se infiltrar em campo de neonazistas. Cada um possui uma habilidade especial e, pelo visto, quem não tem habilidade nenhuma é o diretor Kennedy. Eta filmezinho de ação vagabundo... Reprise, colorido, 95 min. O Segredo do Fantasma 22h30 na CNT (Charlie?s Ghost Story). EUA, 1994. Direção de Anthony Edwards, com Trenton Knight, Cheech Marin, Anthony Edwards, Linda Fiorentine. Cheech Marin faz o que pode na pele de fantasma que ajuda garoto cujo pai, um arqueólogo, não tem muito tempo para o filho. Quem gosta do ator poderá se divertir, um pouco, pelo menos. Quem não gosta, deve evitar - se ele é a melhor coisa (a menos ruim?) em cena, imagine o resto. Reprise, colorido, 88 min. A Grande Família - O Filme 22h55 na Globo Brasil, 2007. Direção de Maurício Farias, com Marco Nanini, Marieta Severo, Pedro Cardoso, Guta Stresser, Andréa Beltrão, Lúcio Mauro Filho. A Globo inicia o Festival Nacional deste ano puxando a brasa para sua sardinha: o filme escolhido foi grande êxito da Globo Filmes e, entre os demais, está o ótimo Ó Paí Ó, de Monique Gardenberg, que virou série na emissora. Grande sucesso nos cinemas, há dois anos, A Grande Família faz muito bem a passagem da família da TV para o cinemão e proporciona boa diversão. Não admira que tenha sido um grande sucesso de público. O diretor Farias e Andréa Beltrão são casados - e voltaram a trabalhar juntos em outro filme, Verônica, que estreia em fevereiro. Reprise, colorido, 104 min. Amélia 23h10 na Cultura Brasil, 2000. Direção de Ana Carolina, com Beatrice Agenin, Marília Pêra, Betty Goffman, Pedro Paulo Rangel, Xuxa Lopes. Sempre preocupada em dissecar relações familiares e/ou institucionais para interpretar o Brasil, a diretora Ana Carolina conta a odisseia de três matutas do interior de Minas que partem para o Rio, no fim do século 19, em busca da irmã, a Amélia do título. Ela é camareira da lendária Sarah Bernhardt, que visita o País, mas morre e é substituída pelas irmãs, que se integram à caravana da grande estrela de teatro. Ana Carolina deu marcha à ré no tropicalismo de Como Era Gostoso o Meu Francês, de Nelson Pereira dos Santos. Aqui, é a francesa quem ?canibaliza? as brasileiras. Quase no mesmo horário do Festival Nacional da Globo, a proposta aqui é outra. Cinema de autor versus cinema comercial. Reprise, colorido, 130 min. Instinto Assassino 23h15 no SBT (Strays). EUA, 1991. Direção de John McPherson, com Kathleen Quinlan, Timothy Busfield, Claudia Christian. Família muda de casa, em busca de vizinhança pacata, mas adota um gato que tem o instinto assassino do título. Kathleen Quinlan está na Sessão da Tarde da Globo. E lá, com outro filme sobre animais. A diferença é que em Quase Feitos Um para o Outro, cachorro e golfinho são uns amores. Reprise, colorido, 83 min. Jogos Mortais 23h15 na Record (Saw). EUA, 2004. Direção de James Wan, com Leigh Wahnnell, Cary Elwes, Danny Glover, Ken Leung, Dina Meyer, Mike Butters. Dois homens, um médico e um fotógrafo, são presos num banheiro, com instruções para matar um ao outro. O que se segue é um festival de atrocidades, ou a transformação do denso Seven - Os Sete Crimes Capitais, de David Fincher, em show de horror. O público adorou. A série com o psicopata Jigsaw teve mais quatro sequências, cada uma levando ainda mais longe a selvageria da anterior. Reprise, colorido, 99 min. Lucky Luke 0h10 na Rede Brasil (Lucky Luke). EUA / Itália, 1991. Direção e interpretação de Terence Hill, com Nancy Morgan, Ron Carey, Fritz Sperberg. Versão carne e osso da história do pistoleiro dos quadrinhos. Terence Hill, o Trinity, dirige e interpreta, mas quem rouba a cena é o cavalo. Reprise, colorido, 91 min. Intercine 1h10 na Globo A emissora exibe o preferido do público entre - Maridos e Esposas, de (e com) Woody Allen, o filme da ruptura com Mia Farrow, sobre a desintegração de um casal, e Esperança e Glória, relato autobiográfico de John Boorman, com Sarah Miles e David Hayman, sobre garoto que é enviado para o interior da Inglaterra para fugir ao perigo do bombardeio de Londres pelos nazistas; com seu inocente olhar infantil, ele descobre o envolvimento de sua mãe com o melhor amigo do pai. Mercadores da Morte 3h10 na Globo (Merchant of Death). EUA, 1997. Direção de Yossi Wein, com Michael Pare, Linda Hoffman, John Simon Jones. Mais de 20 anos após a chacina de sua família, ex-policial continua obcecado por vingança. Michael Pare bate, arrebenta e dispara para todos os lados. Após um expressivo começo de carreira - em Ruas de Fogo, de Walter Hill -, a trajetória do ator foi de mal a pior. Reprise, colorido, 96 min. Amanhã A Globo exibe a manhã, no Intercine, o preferido do público entre Pecados em Família, de Graeme Clifford, com Kristie Alley como mulher que parece levar uma vida exemplar, como esposa e mãe, mas guarda um terrível segredo (EUA, 2003, fone 0800-70-9011); e Os Donos da Rua, de John Singleton, com Laurence Fishburne, Ice Cube, Cuba Gooding Jr., sobre disputas entre gangues (opção 0800-709012).