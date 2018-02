Horário ampliado diversão no domingo De todas as unidades da ACM, a de Itaquera é a única que estende o horário até as 17h do domingo. Tem treino misto tanto para basquete como para vôlei, dividido por faixa etária: um para atletas de 11 a 14 anos e outro para aqueles acima de 15. R. Leo de Afonseca, 47, Itaquera, 2744-2000. 6h/22h (sáb., dom. e fer., 7h45/17h). R$ 66/R$ 150. www.acmsaopaulo.org