Hora de voltar à realidade Data estelar: A Lua quarto crescente será Vazia das 2h27 até as 11h45, horário de Brasília, quando ingressa em Capricórnio. Enquanto isso, aqui na Terra a estrada humana é de auxílio mútuo. Por isso, os participantes da grande tarefa da evolução não podem ser os que odeiam a humanidade. Quem odeia? Quem acalentar qualquer tipo de raiva, ressentimento ou desejo de vingança é um desses que, não apenas não participam da grande tarefa quanto também é dos que colocam obstáculos sistemáticos ao processo. O ódio é vergonhoso, transforma belos e simples relacionamentos em ninhos de serpentes peçonhentas. Parece tudo tão normal, há inclusive tratados acadêmicos que legitimam essa suposta normalidade. Porém, a estrada da Vida é de auxílio mútuo, esta é uma simples verdade que ao ser esquecida produz ódio e vergonha. O tempo é precioso, é hora de voltar à realidade. ÁRIES 21-3 a 20-4 O tempo não é um limite, mas um ingrediente existencial mediante o qual você pode criar a trama que mais lhe interessar. Você não precisa obrigar-se a considerar que o tempo seja uma limitação. Essa seria sua criação. TOURO 21-4 a 20-5 É só começar a entoar queixas que logo um enorme coro vai se juntar a você. As pessoas adoram queixar-se, sempre encontram argumentos para competir umas com as outras e ver quem de todas elas sofre mais e melhor. GÊMEOS 21-5 a 20-6 Nenhuma mudança acontecerá se você não se atrever a mexer no seu sistema de valores morais. Muitos desses valores nunca foram realmente testados e verificados, são reproduzidos automaticamente sem juízo nenhum. CÂNCER 21-6 a 21-7 Antes de exigir que alguém peça perdão a você pelas ofensas cometidas, atualize em sua consciência todos os erros que você cometeu e, a seguir, peça perdão às pessoas que foram alvo de sua raiva e de seus exageros. LEÃO 22-7 a 22-8 Quando chega a hora de tomar atitudes que a alma considera corretas não se deve esperar que as pessoas recebam isso de braços abertos. Em geral, acontece o contrário, críticas e insultos voam contrariando a atitude correta. VIRGEM 23-8 a 22-9 O sentimento de culpa traz em seu ventre alguma informação sábia. Por isso, não seria interessante transformar o sentimento de culpa em raiva, pois dessa forma você não entenderia nada e afundaria ainda mais nos problemas. LIBRA 23-9 a 22-10 É buscando argumentos para as críticas que se encontrará de tudo para alimentá-las. Porém, que resultado dariam essas críticas? Algo mudaria? Melhor criticar menos e tomar atitudes que exemplifiquem o que você apreciaria. ESCORPIÃO 23-10 a 21-11 Seria impossível criar algo novo sem que uma boa dose de conflito tivesse de ser enfrentada. É normal que as pessoas se agarrem aos hábitos conhecidos e resistam a qualquer novidade, ainda que essas venham pelo bem delas. SAGITÁRIO 22-11 a 21-12 É sempre delicado o momento de ter de apontar falhas a alguém, inclusive porque se vê claramente que por esse caminho não se chegaria a lugar nenhum. Acontece que errar é imprescindível para depois acertar. CAPRICÓRNIO 22-12 a 20-1 Irradie bom humor sem fazer piadas ou comentários ácidos. Irradie bom humor do centro do seu coração através do olhar e de gestos concretos, sem esperar nada em troca por isso, apenas como um exercício mental. AQUÁRIO 21-1 a 19-2 A diversidade dos acontecimentos com a sua inerente contradição constituem um panorama complexo o suficiente para que sua alma se exercite na flexibilidade. Só com atitudes mais flexíveis as coisas sairão do lugar. PEIXES 20-2 a 20-3 Certas rupturas se desenham no horizonte futuro, mas você não deve contar com elas como fatos consumados, são meras potencialidades. Por isso, em vez de achar que tudo mudou, continue se esforçando ao máximo nesse sentido.