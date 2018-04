Homens que trocaram o confronto por palavras Sois Un Homme! Anne-Marie Sohn Seuil 458 págs., R$ 115 Como um indivíduo se torna um homem? Como se constrói a identidade masculina? Em Sois Un Homme!, La Construction de la Masculinité au XIX Siècle, a historiadora Anne-Marie Sohn faz um estudo sobre o homem francês daquele período, detendo-se na vivência da juventude, na atuação profissional e nas práticas de lazer para discutir de que modo ele exerce rituais considerados masculinos. Para ela, o processo de socialização, que, naturalmente, começa com os pais, é o elemento-chave pelo qual se forjará a identidade do homem. Anne-Marie mostra ainda que a força, tida como exemplo de masculinidade, foi substituída pelo diálogo. Assim, em lugar do confronto, surgiu a mediação pela palavra.