Homens que são brutos, heroicos e sofrem do fígado

Nem da alma nem do coração. Os personagens de Ana Paula Maia sofrem do fígado. Habitantes de um espaço isolado, estão condenados a exercer trabalhos desprezados socialmente. Embora matem porcos e até pessoas, têm uma dimensão heroica. "No seu universo imperam um senso crítico e uma justiça peculiares." Esses são os sujeitos das duas novelas de Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos (Record, 160 págs., R$ 29), da trilogia A Saga dos Brutos. Nesse projeto ainda incompleto, "minha principal produção", Ana Paula, de 31 anos, investiga como o trabalho molda o caráter do indivíduo. Ela divulgou na web parte do conteúdo do seu terceiro livro. Antes publicara O Habitante das Falhas Subterrâneas (2003) e A Guerra dos Bastardos (2007). "Ao construir esse universo, com um código de ética próprio e onde tudo se justifica, percebo meu projeto literário mais maduro e sinto-me confortável por ter encontrado meu caminho", diz. Esse espaço literário é formado por homens bestiais que "esperam o mínimo da vida e, em silêncio, carregam seus fardos e o dos outros". A autora pede ao leitor que meça os fardos de cada um, mais ou menos o mesmo exercício a ser feito no conto O Fosso, da antologia Todas as Guerras (Bertrand Brasil, 210 págs., R$ 32). Convidada por Nelson de Oliveira, Ana Paula Maia é um dos dez contistas que falam sobre guerra. A carioca ficou com o Vietnã. Nesse conflito, ela conta a história dos soldados Edgar Brian Wilson e Jeremiah Elmore, sentinelas estabelecidos dentro de um fosso. Mostra a recusa de Elmore a matar o inimigo, atitude que desperta a ira dos comandantes. Com pitadas de humor negro, recurso da ficcionista para conter os absurdos do enredo, a história se encaminha para um final imprevisto, em que o herói está, na verdade, travestido de vilão. "Edgar é o anjo da morte para aquele que não merecia estar numa guerra." A sua ficção inspira cuidado com julgamentos baseados em elementos óbvios: as evidências narrativas escondem outras camadas, como a humanidade dos personagens. Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, a primeira das novelas ou folhetins pulp, segundo a autora, tem cinco capítulos. Fala de Edgar Wilson, homem que mata porcos para um frigorífico. Apresenta seu amigo Gerson. Ambos exercem uma lealdade extrema, das apostas em brigas de cães à cumplicidade em um assassinato. Apesar da narrativa sem retórica, na base do osso, a literatura de Ana Paula Maia se desenvolve narrando excessos. "Pois eu sou assim, uma pessoa de extremos: as coisas surgem na minha ficção com doses de exagero", diz. "E não sei explicar por quê." A escritora classifica seu estilo de "realismo extremo: que vai até a beira do abismo, mas não se joga." Comparada pela crítica aos cineastas Quentin Tarantino e Takeshi Kitano, Ana Paula Maia diz não haver violência gratuita na sua obra. Se a bestialidade existe, é em função das circunstâncias. À autora interessa falar de pessoas brutalizadas pelo trabalho. Na segunda novela, de sete capítulos, O Trabalho Sujo dos Outros, surgem Erasmo Wagner - lixeiro -, Alandelon - que opera uma britadeira - e Edivardes - que desentope esgotos. "Certas funções só algumas pessoas podem exercer", diz. "Meus personagens são resignados, eles têm consciência de que seu trabalho é necessário, embora desprezado, e por isso se tornam heroicos." A novela narra uma greve de lixeiros. Se ninguém recolhe o lixo, a cidade sucumbe. "É necessário ter gente na margem sombria para o sol brilhar do outro lado." O sacrifício de uns possibilita o prazer de outros. Esses personagens à sombra não têm horizonte: não lhes resta a mínima capacidade de transcendência. Mas com eles Ana Paula Maia exerce duas das possibilidades básicas da literatura - o autoconhecimento e a investigação da alma. "Quando falam por meio dos diálogos, despertam em mim a atenção para coisas que não sabia existir", diz. "Às vezes, eles são mais solidários do que eu, e não reclamam de situações que eu reclamaria." Os bons sentimentos também nascem do fígado. Ódio que mata Organizado por Nelson de Oliveira, Todas as Guerras divide-se em dois volumes. No primeiro dez contistas escrevem sobre batalhas ocorridas depois de Cristo. Entre eles estão Aleilton Fonseca (Guerra de Canudos); Ana Paula Maia (Guerra do Vietnã); e Miguel Sanches Neto (Guerra do Paraguai). O segundo vai tratar de conflitos anteriores a Cristo.