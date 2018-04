Homens e vampiros em batalha que a tudo destrói The Strain é o primeiro dos volumes que formam The Strain Trilogy, sobre a batalha entre homens e vampiros (os outros serão The Fall e The Night Eternal). O pesadelo inicia-se em Nova York, depois que um Boeing 777 aterrissa na cidade. Ninguém consegue se comunicar com a aeronave, portadora de um vírus especial: quando ataca o organismo de uma pessoa, ele a transforma em vampiro. Começa, então, o contágio dos habitantes de Manhattan - algo que o doutor Eph Goodweather tenta impedir. Os autores Guillermo del Toro, diretor mexicano do filme O Labirinto do Fauno, e Chuck Hogan, romancista norte-americano, imaginam uma situação em que a humanidade corre o risco de extinção.