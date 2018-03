Homens ao mar será apresentado em Chicago RESPEITO - A internet possibilitou o reconhecimento a distância da qualidade do projeto Homens ao Mar, da Cia. Triptal. No dia 14 de janeiro, Zona de Guerra estréia no Goodman Theatre, em Chicago, dentro da programação do A Global Exploration: Eugene O?Neill in the 21st Century. Trata-se de um festival cuja organização selecionou espetáculos de diversas partes do mundo realizados a partir de textos de O?Neill, entre elas a trilogia brasileira Zona de Guerra, Longa Viagem de Volta para Casa e Rumo a Cardiff, dirigida por André Garolli, cujas imagens o diretor Robert Falls viu no YouTube. Garolli já foi a Chicago para uma visita técnica ao teatro, que tem diversos mantenedores, duas salas, 150 funcionários, central cenotécnica e ateliê de costura. "É uma realidade tão diferente da nossa que fica difícil falar para eles da organização da cena brasileira", diz Garolli. "Robert Falls nos contactou, procurou saber mais sobre o trabalho e fez questão de levar as três peças, 37 pessoas ao todo. E, no teatro, fui tratado com muito respeito." Saiba mais pelo site www.goodmantheatre.org.