Homenagens a Pavarotti em todo o mundo A voz de Luciano Pavarotti voltará a ressoar no mundo todo em outubro. O Instituto de Cultura italiano organiza uma série de eventos para lembrar o tenor. Ocorrerão homenagens em vários países. O Brasil dá início à programação, no dia 4, com um debate sobre Pavarotti no Centro de Convenções Frei Caneca, em São Paulo. No dia 6, quando a morte do tenor, que foi vítima de um câncer no pâncreas, completará um mês, serão realizados concertos em Budapeste, Copenhague, Lyon (França) e Dublin. Alemanha, EUA e Suécia, entre outros países, também promovem eventos sobre o tenor durante todo o mês.