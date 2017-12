Homenagens EXPOSIÇÃO: Até o dia 8 estarão expostas no Instituto Cervantes fotos da argentina Sara Facio, que conheceu o escritor em 1963 e o acompanhou em diversos momentos de sua vida. São 35 imagens, intercaladas por textos de Borges. PALESTRAS: Amanhã, no Sesc Consolação (R. Dr. Vila Nova, 245), às 20 horas, Maria Kodama participa de cerimônia que marca o início do relançamento da obra de Borges, com direito a recital de poesia de Antonio Cícero, que lerá trechos de Primeira Poesia. A entrada é franca. Já no dia 30, a viúva do escritor participa, no Auditório do Instituto Cervantes, de mesa-redonda com a participação dos críticos Davi Arrigucci e Jorge Schwartz. FILMES: De amanhã até o dia 29, o CineSesc promove a mostra Borges no Cinema, com os filmes Conexão Internacional, de Walter Sales; Alphaville, de Jean Luc Godard; Amores de Borges, de Javier Torre; Los Libros Y La Noche, de Tristan Bauer; Borges para Millones, de Ricardo Wullicher; e Dias de Ódio, de Leopoldo Torre Nilsson. A entrada é franca a e programação completa pode ser obtida no www.sescsp.org.br ou pelo telefone 3088-5436.