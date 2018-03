Homenagem aos 80 anos de um clássico Os músicos Livio Tragtenberg e Wilson Sukorski executam ao vivo, hoje, às 21 horas, no Teatro São Pedro (Rua Barra Funda, 171, 3667-0499), a trilha sonora que compuseram para um clássico do cinema mudo. São Paulo: a Symphonia da Metrópole, de Adalberto Kemeny e Rudolph Rex Lustig, terá essa exibição especial em homenagem aos 80 anos de sua realização. O filme foi restaurado em 1997, quando ganhou a trilha de Tragtenberg e Sukorski, que agora a atualizaram, incorporando novas sonoridades da cidade. A entrada é grátis e os ingressos devem ser retirados no teatro uma hora antes.