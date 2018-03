Homenagem a historiador das ideias que fizeram o País História e Literatura Francisco Iglésias Perspectiva 324 págs., R$ 55 História e Literatura - Ensaios para Uma História das Ideias no Brasil é uma homenagem ao historiador Francisco Iglésias, que morreu há 10 anos. Nascido em Pirapora, Minas Gerais, em 1923, Iglésias escreveu mais de mil artigos, nos quais historiou as ideias que ganharam força no País, projeto iniciado em História e Ideologia (1971). O s textos foram reunidos por João Antonio de Paula, que os dividiu em duas seções. Na primeira parte, Iglésias aborda as obras de grandes intelectuais brasileiros, como Oliveira Vianna, Sergio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior e Raymundo Faoro. Na segunda, fala do modernismo brasileiro e dos escritores Carlos Drummond de Andrade e Pedro Nava.