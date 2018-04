Homenagem a Cacá Diegues na Bolívia O diretor de cinema Cacá Diegues será homenageado no 9º Festival Ibero-americano de Cinema de Santa Cruz, na Bolívia, que ocorrerá a partir de amanhã e vai até dia 31. No último dia do evento, que exibirá um total de 42 filmes e terá o Chile como convidado de honra, o realizador brasileiro vai receber a estatueta Tatu Tumpa por sua vida dedicada à sétima arte. O alagoano é diretor de filmes como O Maior Amor do Mundo (2006), Deus É Brasileiro (2003), Orfeu (1999), Tieta do Agreste (1996) e Xica da Silva (1976), seu maior sucesso de público no País.