'Homem Vitruviano' de Da Vinci ganha versão em 3D

O Homem Vitruviano, um dos desenhos mais conhecidos do pintor italiano Leonardo Da Vinci, saiu do papel e ganhou versão em 3D na exposição Leonardo3 - O Mundo de Leonardo, na Galeria Vittorio Emanuele, em Milão.

A imagem mostra perfeitamente a anatomia do desenho, permitindo uma análise completa da obra renascentista. A representação tridimensional do "Homem Vitruviano" só foi possível por conta de uma nova instalação multimídia de alta resolução na galeria.

O corpo do Homem Vitruviano é também representado em raio-X para as pessoas observarem o detalhado conhecimento anatômico de Da Vinci, que buscou representar perfeitamente a figura humana. O desenho, que é datado do ano 1490, atualmente faz parte da coleção da Galeria da Academia, em Veneza.