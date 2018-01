Homem rouba sem dificuldade escultura de Fernando Botero em galeria de Paris

Um homem roubou neste fim de semana uma escultura do artista colombiano Fernando Botero numa galeria de Paris, tirando-a do local tranquilamente diante de vários visitantes e sem que os serviços de segurança percebessem, informou nesta segunda-feira a imprensa francesa.

A obra em bronze, cujo valor é estimado em 425 mil euros (R$ 1,6 milhão), e de cerca de dez quilos, estava exposta na galeria Bartoux, muito perto do palácio presidencial do Eliseu.

O roubo aconteceu neste sábado e a metodologia do ladrão, que não cobriu o rosto nem atuou com violência, causou surpresa.

Minutos antes de pegar a escultura e deixar do local, o indivíduo tinha realizado uma espécie de ensaio, pois a tinha recolhido, transportado para a saída e devolvido.

Apesar do valor da escultura, a galeria só se deu conta do roubo quando chegou a hora de fechar, no sábado à noite.

A polícia francesa abriu uma investigação por este estranho fato.