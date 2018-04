Holofote garantido

A Record é uma mãe para os seus "fazendeiros". Como forma de convencer os artistas a entrarem em seu reality show, A Fazenda, a emissora acertou previamente com eles contratos para outros trabalhos na emissora após o término da atração, em agosto. Diferentemente dos ex-BBBs, que ficam como siriris na luz assim que acaba a ligação com a Globo, os participantes de A Fazenda já têm os minutos de fama mais garantidos. Tanto é que os eliminados do reality já se arrumaram na Record. O consultor de etiqueta Fábio Arruda terá um quadro no Hoje em Dia. Outra que caiu fora do programa, Franciele Freduzeski foi contratada para fazer novela no canal. Miro Moreira vai pelo mesmo caminho. Ainda brigando por R$ 1 milhão, Daniele, a Mulher Samambaia, foi contratada pelo Show do Tom . Dani Carlos deve entrar nas novelas da casa, assim como Luciele Di Camargo. Até Barbara Kobolt, que pediu para sair do reality, tem convite para virar repórter do Hoje em Dia. A rede já trabalha na seleção dos integrantes da segunda edição de A Fazenda, que pode ir ao ar ainda este ano, com Brito Jr. no comando.