Hollywood perde espaço na França Apesar da crise econômica, em 2008 o cinema francês cresceu 32,5% nas salas de exibição francesas. Segundo o Centro Nacional de Cinematografia (CNC), esta é a segunda vez, em 22 anos, que o cinema francês supera o norte-americano. Em 1986, a França superou os EUA em 0,4%. De acordo com o CNC, foram vendidos 86,2 milhões de ingressos para produções francesas (45,7% do total de vendas), enquanto que, para produções americanas, foram 84,01 milhões (44,5% do total). O número de ingressos para obras francesas vendidos no ano passado foi maior do que a média dos últimos 10 anos - 67,45 milhões de entradas.