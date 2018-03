Hollywood à deriva, por Schlesinger John Schlesinger foi um diretor inglês que se destacou nos primórdios do free cinema e depois realizou, por volta de 1970, dois filmes essenciais no rumo de uma abordagem mais franca da questão homossexual na tela - Perdidos na Noite e Domingo Maldito. Na sequência, surgiu O Dia do Gafanhoto, às 15h10 no Telecine Cult. O filme adaptado do romance cult de Nathanael West traça um retrato depressivo e desmistificador dos bastidores de Hollywood nos anos 30. Tudo é visto pelos olhos de um jovem artista que sonha incorporar-se à indústria e só encontra derrotados. No final, o ataque ?bíblico? de gafanhotos adquire uma dimensão simbólica. Reflete um mundo à deriva. Donald Sutherland, Karen Black e William Atherton estão no elenco.