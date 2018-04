Hoje é dia de festa no Maracanã

Em 50 anos de carreira, contados a partir do recebimento do primeiro cachê, Roberto Carlos nunca fez show no Maracanã. Hoje à noite - com transmissão ao vivo pela Rede Globo de Televisão, depois da novela Caminho das Índias - o Rei faz, enfim, sua estreia, no estádio carioca. Além do público pagante - de 60 mil segundo a Globo, 55,8 mil ou 68 mil segundo outras fontes -, esperam-se centenas de outros convidados, incluindo, naturalmente, várias celebridades globais. Tudo indica que vai ser uma grande festa para o Rei. Os preparativos foram intensos durante toda esta semana, mas a produção manteve em segredo detalhes do show, como o repertório, por exemplo. O diretor Roberto Talma não respondeu até o fechamento desta edição as perguntas enviadas por e-mail na segunda-feira. É certo que o show terá a participação dos velhos e bons amigos dos tempos da jovem guarda Erasmo Carlos e Wanderléa. Roberto deve cantar sucessos de todas as fases da carreira, com preferência para clássicos como Emoções, Detalhes e É Preciso Saber Viver. Antes da apresentação de Roberto, que vai cantar com sua banda de 39 integrantes, haverá um esquentamento do público, com a participação de Patrícia Poeta, a apresentadora do programa. A ideia é que o público cante Como É Grande o Meu Amor por Você. Isso vai ser gravado e jogado no ar na abertura do programa na tevê. "Quem for ao estádio vai ver mais coisas do que a televisão", garante o VJ Spetto, que há quatro anos vem trabalhando com as projeções e efeitos visuais dos programas de fim de ano, que Roberto grava para a Globo. No Maracanã, essas imagens serão projetadas em três telões de led, que juntos somam 200 m², sobre o palco. Roberto costuma iniciar seus shows com Emoções, entrando depois da introdução instrumental que a banda faz de um medley de seus sucessos, mas desta vez, segundo Spetto, a abertura vai ser ainda mais impactante. Ele não revela o que é, mas já conta como um dos pontos altos do show. Prestes a completar dez anos de carreira como VJ (video jockey, para quem não sabe), Spetto já levou suas criações visuais para de grandes eventos e festivais de música eletrônica, como Sonar, Motomix, Skol Beats, e shows de astros como Gilberto Gil. "Nos festivais meu trabalho é mais de improviso, é mais livre. No caso de Roberto, as músicas dele cada uma tem um espírito, uma mensagem. Junto com isso tem uma temática de cada ano do trabalho dele. O lance é encaixar essas coisas, usando uma linguagem atual." Spetto diz que Roberto é atento a todos os detalhes do show e nos ensaios sempre olha para trás para ver o que está sendo projetado nos telões. Se não gosta, fala, mas sem se alterar. "Sei que ele gosta de imagens que levem as pessoas para cima, que deem ideia de felicidade, alegria. Evito, por exemplo, usar cores como marrom e roxo, que sei que ele não gosta. O vermelho cai bem quando a letra da canção tem um verso mais sensual. Isso esquenta o público", exemplifica. Além de computação gráfica, no show de hoje Spetto vai projetar imagens raras desses 50 anos de carreira do cantor. "Pesquisamos os arquivos não só da Globo, mas de outras emissoras como a Record. Tem cenas raras dele lá, coisas em super 8, trechos dos filmes dele e coisas que eu que trabalho com ele há cinco anos nunca tinha visto." Para o público, então, vai ter um sabor de ineditismo.