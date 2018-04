Hoje é dia de carnaval do Recife em SP Hoje é dia de Carnaval Multicultural do Recife tomar as ruas de Moema. A festa começa às 21h, com o Maracatu Encanto da Alegria e Piaba de Ouro tocando em plena Avenida dos Jamaris, número 213, mais conhecido como Citibank Hall. A festa continua lá dentro, com a apresentação de Lenine e Banda, Orquestra Popular do Recife, com Claudiomar e Nonô Germano. Quem nunca foi ao carnaval do Recife vai ainda poder conhecer a Escola de Frevo (gênero que completa 100 anos), a lenda da canção pernambucana Lia de Itamaracá e Silvério Pessoa. Para completar, o cantor China, do Mombojó, também entra para a turma dos foliões.