Hobsbawm, perplexidade com o futuro

Tem sido o destino de Eric Hobsbawm viver para ver as instituições, cuja ascensão ele analisou como historiador do mundo moderno, declinarem ou desaparecerem. Os impérios se foram, com exceção de um, e este está patinhando. Os Estados nação controlam cada vez menos, muitas vezes fingindo que controlam cada vez mais. A democracia se envaidece, mas os políticos se perguntam por quanto tempo suas rotinas arruinadas continuarão a exigir lealdade. Partidos de massa e movimentos ideológicos sobrevivem, em grande parte, como fachadas. Até mesmo os rebeldes que desafiam Estados estabelecidos estão confusos, perseguindo objetivos irreais ao mesmo tempo em que descartam normas que antes restringiam a violência policial, uma combinação tenebrosa. "Não sabemos", diz Hobsbawm nesta coletânea de ensaios e palestras reunidas no livro Globalization, Democracy and Terrorism (Little, Brown, 184 pgs.) "para onde estamos indo." Quando um intelectual tão ilustre quanto Hobsbawm professa perplexidade assim como pessimismo em relação ao futuro, o restante de nós será naturalmente inclinado a compartilhar suas angústias. As preocupações dele são as de um homem que, apesar de sua reputação de radical, tem tido um apego de toda a vida pela ordem. Em diferentes épocas, ele tem tido diferentes opiniões sobre o que constitui a ordem. Mas a essência, podemos arriscar, é que a ordem está no entendimento. Os seres humanos precisam compreender a mudança, entender as formas pelas quais ela pode ser administrada, conviver a história em vez de ser esmagado por ela. Segundo ele, nossa situação agora é que há ainda menos de tal compreensão racional, particularmente em Washington, do que já houve no passado. Considerando que a mudança está se acelerando a um ritmo sem precedentes, isso é realmente perigoso. Durante a época da guerra fria, apesar de todos os seus aspecto funestos, havia maior reconhecimento das restrições e limites, a História, de qualquer forma, estava indo mais devagar. As pessoas acordavam a cada manhã num mundo que em determinadas coisas, tanto boas como más, eram fixas. Agora não é mais assim. O desaparecimento da União Soviética, sugere ele, desencadeou uma processo político patológico nos Estados Unidos. Ele confessa que não sabe por que os Estados Unidos abandonaram "uma verdadeira hegemonia" baseada na anuência e no poder brando pela busca ilusória do domínio mundial. Neste ponto, ele sugere que a recente política externa americana tem sido o resultado de uma espécie de negociação maluca entre suas partes relativamente sofisticadas do litoral com uma região central que não entende o mundo. Em outro ponto, ele oferece o pensamento bastante padrão de que a reação exagerada dos Estados Unidos à ameaça dos terroristas resultou em "inventar inimigos que legitimam a expansão e o uso do seu poderio global". Os eventos nos move desde que estas palavras foram escritas. Pode-se argumentar que tem havido uma reação exagerada à reação exagerada dos Estados Unidos. Pode-se dizer que o problema agora é que os Estados Unidos estão buscando o domínio mundial, mas que não sabem o que está perseguindo. Será que os EUA, na esteira do fracasso no Oriente Médio, conseguirão reverter para a hegemonia mais amena da qual fala Hobsbawm, ou será que já foram feitos estragos demais? Porém, na maioria desses ensaios, Hobsbawm escreve como se a mudança de rumo na política externa dos EUA sob o comando de George W. Bush tende a ser permanente, embora certa do fracasso. Ele não leva em consideração a possibilidade de que foi um momento bizarro e infeliz da história americana, e que estamos no caminho de volta para algo que, por falta de uma palavra melhor, possa ser descrito como "normal". O processo de "educar ou reeducar os Estados Unidos", do qual ele fala no fim de seu capítulo conclusivo, certamente que já começou. Se muito do que Hobsbawm tem a dizer nesses ensaios é familiar, isso se deve, em parte, porque ele é um dos mais importantes autores intelectuais dos conceitos e da linguagem na qual todos nós agora discutimos nossa situação. Ele delineia com grande lucidez e seu usual poder de síntese o novo cenário do século 21. A globalização juntou as sociedades como nunca antes, mas os políticos ainda estão confinados ao Estado nação, que continuará a ser a principal estrutura dentro da qual as pessoas vivem suas vidas. Mas será mais fraca do que antes, lutando com os cidadãos menos leais em âmbito doméstico e no exterior, com outros atores do espaço global que freqüentemente vão solapar e tentar derrubá-lo. Isso tornará a democracia menos viável e também menos transferível. As reflexões sobre as dificuldades de se implantar a democracia, tendo o Iraque como referência óbvia, são particularmente sombrias. Ele não examina o caso de que o Iraque tinha uma tradição democrática e uma verdadeira identidade nacional que, tivesse a intervenção sido melhor administrada, poderia ter vindo à tona. E embora advertindo sobre os perigos da intervenção, ele não oferece nenhuma resposta para a pergunta sobre o que os Estados mais fortes devem fazer em relação a sociedades que estão sofrendo sob o peso de regimes opressores ou sob regimes que não mais conseguem governar. No que diz respeito ao terrorismo, é ao mesmo tempo desdenhoso e preocupado. Desdenhoso da idéia de que o terrorismo de hoje é uma ameaça existencial às sociedades estabelecidas e poderosas; preocupado com a reação dessas sociedades. O terrorismo sempre esteve entre nós, diz ele, e os grupos de hoje não são diferentes daqueles do passado, a não ser pelo fato de alguns serem mais internacionalizados e estarem mais dispostos do que antes a matarem inocentes em larga escala. Entretanto, Hobsbawm argumenta repetidamente que, ao menos e até que os terroristas adquiram armas nucleares, é uma bobagem sugerir que a Al-Qaeda ou movimentos parecidos representem uma perigo à existência. Em vez disso, é no uso de um pretenso perigo existencial para justificar políticas extremas que está a verdadeira ameaça à estabilidade mundial.