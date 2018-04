Hitchcock, Welles e Wilder na TV paga Cinéfilos de carteirinha podem escolher entre clássicos de Alfred Hitchcock (Janela Indiscreta) e Orson Welles (A Dama de Shangai), que passam em horários próximos: o primeiro no Telecine Cult, às 17h35, e o segundo no TCM, às 17h55. Em compensação, é possível fazer programa duplo, qualquer que seja o escolhido, sintonizando no Telecine Cult para ver Se Meu Apartamento Falasse, de Billy Wilder, às 19h40. Janela Indiscreta cria metáfora do próprio cinema a partir de fotógrafo que olha o mundo de sua poltrona (está imobilizado) e descobre um crime. A cena na galeria de espelhos é antológica no clássico de Welles. E Jack Lemmon é 10 como funcionário que sobe na vida fazendo do seu apartamento a garçonnière dos chefes.